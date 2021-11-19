Коронавирус в Молдове: ситуация на пятничный вечер

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Сегодня, 19 ноября, в Молдове выявили 763 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 6478 тестов. 3 новых случая были “завезены” из Польши, Украины, Бельгии.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 357 211 случаев заболевания. Вылечились 338 245 человек (+785), скончались 8 756 (+47).

В больницах находятся 1917 человек, из них 215 – в крайне тяжёлом состоянии, 31 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 6 167 граждан.

Активными остаются 10 210 случаев.

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