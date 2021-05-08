Коронавирус в Молдове: ситуация на 8 мая

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Сегодня в Молдове зарегистрировали 191 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4525 тестов, 598 из которых – экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. Один новый случай был «завезён»: из Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 252604 случая коронавируса. Вылечились 243195 человек, скончались 5943.

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