Коронавирус в Молдове: ситуация на 5 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на 5 декабря

В субботу, 5 декабря, в Молдове было подтверждено 1728 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3932 теста, в том числе 3549 – впервые. 6 новых случаев были “завезены” в страну.

За сутки вылечились еще 1330 человек, а всего – 99 606. Скончались 2403 пациента. За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 115 557 случаев коронавируса.

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