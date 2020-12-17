Коронавирус в Молдове: ситуация на 17 декабря

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Сегодня в Молдове было подтверждено 1590 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3803 теста, из которых 3472 – впервые. 5 новых случаев были “завезены”: по 2 из Италии и России, один из Украины.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 131919 человек. 114230 вылечились, 2674 скончались.

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