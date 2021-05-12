Коронавирус в Молдове: ситуация на 12 мая

Коронавирус в Молдове: ситуация на 12 мая

Сегодня в Молдове зарегистрировали 224 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 936 тестов, из которых 1 849 – экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. 4 новых случая были «завезены»: 2 из Турции, по 1 из Румынии и России.

В больницах лечатся 1 388 пациентов, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходит лечение 1 471 пациент.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253 173 случая коронавируса. Сегодня вылечились 196 человек, а всего – 244 073. Скончались 5 981 пациент.

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