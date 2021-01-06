Коронавирус в Молдове: последние решения комиссии по ЧС

0

Авиасообщение с Великобританией будет возобновлено с полуночи 8 января. Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Кроме того, с 11 января возобновляется образовательный процесс при физическом присутствии учащихся и педагогов, а внеклассные занятия до 15 января будут проходить дистанционно.

Комиссия также разрешила пересекать государственную границу иностранцам, вызванным в суд/правоохранительные органы РМ, а также их законным представителям при наличии подтверждающих это документов. Они не должны будут соблюдать карантин. Данное правило будет действовать и для иностранцев, которые планируют поездку в Молдову для оформления документов.

Члены комиссии также решили, что при пересечении границы несовершеннолетними гражданами РМ до 14 лет эпидемиологическую карту и заявление о собственной ответственности на КПП будут заполнять и подписывать их законные представители или сопровождающие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.