Коронавирус в Молдове: последние решения комиссии по ЧС

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С 1 по 15 марта обучение в школах, лицеях, профессиональных учебных заведениях и ВУЗах – как частных, так и государственных – будет проходить онлайн, а школьные олимпиады отменены. Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.



Также вводятся следующие ограничения:

спектакли, концерты и другие мероприятия с участием зрителей запрещены;

общественный транспорт в Кишинёве не будет ездить по выходным;

государственные и частные учреждения будут работать в особом режиме. К работе будет привлечён только крайне необходимый персонал, остальные будут трудиться дистанционно;

начиная с 5 марта, все граждане, въезжающие в РМ, должны будут предъявить на границе отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Граждане, у которых его не будет, должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней вне зависимости от страны, откуда приедут.

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