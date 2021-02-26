Коронавирус в Молдове: последние решения комиссии по ЧС

Коронавирус в Молдове: последние решения комиссии по ЧС

С 1 по 15 марта обучение в школах, лицеях, профессиональных учебных заведениях и ВУЗах – как частных, так и государственных – будет проходить онлайн, а школьные олимпиады отменены. Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. 

Также вводятся следующие ограничения:

  • спектакли, концерты и другие мероприятия с участием зрителей запрещены;
  • общественный транспорт в Кишинёве не будет ездить по выходным;
  • государственные и частные учреждения будут работать в особом режиме. К работе будет привлечён только крайне необходимый персонал, остальные будут трудиться дистанционно;
  • начиная с 5 марта, все граждане, въезжающие в РМ, должны будут предъявить на границе отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Граждане, у которых его не будет, должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней вне зависимости от страны, откуда приедут.

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