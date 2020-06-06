Коронавирус в Молдове: последние данные

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По состоянию на утро 6 июня в Молдове подтверждено 9247 случаев коронавируса, 1039 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступило 59 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 306 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ), 634 в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Накануне были выписаны еще 210 человек. Общее число выздоровевших граждан достигло 5450.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 5 человек: 70-летний мужчина из Бельц, 56-летняя жительница Сынжерей, 66-летняя женщина из Оргеева. Кроме того, скончался 63-летний водитель “скорой” и 46-летний врач-уролог. Министерство здравоохранения выражает свои соболезнования семьям погибших.

Общее число летальных исходов достигло 328.

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