Коронавирус в Молдове: подтверждено 656 новых случаев

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Сегодня, 20 октября, в Молдове было подтверждено 656 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 090 тестов, из которых 2 664 – впервые. 5 новых случаев были “завезены” в страну: 2 из Турции, 2 из США и 1 из Румынии.

7 978 граждан проходят лечение от коронавируса на дому, 25 636 человек находятся под наблюдением.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 67 958 человек. 49 083 пациента вылечились, 1 617 скончались.

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