Коронавирус в Молдове: картина на вечер пятницы

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Сегодня, 21 января, в Молдове выявили 3971 новый случай коронавируса. Это новый абсолютный рекорд за всё время пандемии. За сутки было сделано 15367 тестов. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в РМ подтвердили 404556 случаев коронавируса. Вылечились 369770 человек (+631), скончались 10501 (+13).

В больницах остаются 1940 пациентов. 175 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 12435 человек.

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