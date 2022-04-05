Коронавирус в Молдове: картина на утро вторника

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За последние сутки в Молдове выявили 206 случаев коронавируса. Было сделано 3414 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах от ковида лечатся 326 человек. 44 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1204 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 514428 случаев коронавируса. Вылечились 500531 человек (+264), скончались 11452 (+3). Активными остаются 2565 случаев коронавируса.

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