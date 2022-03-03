Коронавирус в Молдове: картина на утро 3 марта

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За последние сутки в Молдове выявили 734 новых случая коронавируса. Было сделано 6 729 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах находятся 913 человек с коронавирусом. 89 из них в крайне тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. 6 995 лечатся на дому.

За всё время пандемии в Молдове выявили 503 690 случаев ковида. Вылечились 480 308 человек (+1 413), скончались 11 254 (+12).

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