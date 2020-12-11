Коронавирус в Молдове: какова ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 11 декабря, в Молдове было подтверждено 1 579 случаев коронавируса. За сутки было сделано 3 482 теста, в том числе 3 060 – впервые.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 случаев были “завезены” в страну из Украины (3 случая), Румынии, России, Турции. На дому лечение проходят 8 774 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 124 264 случая коронавируса. Вылечились 106 471 человек, скончались 2 521.

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