Коронавирус в Молдове: какие ограничения остаются в силе, а какие будут отменены с 1 августа

В связи с продлением режима ЧП в области здравоохранения в Молдове некоторые введенные ранее ограничения останутся в силе.
В частности:
- запрещено нахождение в общественных местах группами более трех человек;
- запрещено пребывание в общественных местах без крайней надобности лиц старше 63 лет;
- запрещена деятельность ночных клубов, караоке-баров и так далее;
- запрещено проведение церемоний (свадьбы, крестины);
- запрещена деятельность детских садов, лагерей отдыха.
В то же время, с 1 августа разрешено:
- проведение в ресторанах дней рождения, поминок и других мероприятий, за исключением свадеб и крестин, с участием не более чем 50 человек и при строгом соблюдении противокоронавирусных правил;
- проведение туристических и спортивных мероприятий группами не более 10 человек;
- проведение культурных и театральных мероприятий на свежем воздухе с участием не более 50 человек;
- проведение спортивных тренировок и соревнований в закрытых помещениях, но без участия зрителей.
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