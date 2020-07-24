Коронавирус в Молдове: какие ограничения остаются в силе, а какие будут отменены с 1 августа

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В связи с продлением режима ЧП в области здравоохранения в Молдове некоторые введенные ранее ограничения останутся в силе.

В частности:

запрещено нахождение в общественных местах группами более трех человек;

запрещено пребывание в общественных местах без крайней надобности лиц старше 63 лет;

запрещена деятельность ночных клубов, караоке-баров и так далее;

запрещено проведение церемоний (свадьбы, крестины);

запрещена деятельность детских садов, лагерей отдыха.

В то же время, с 1 августа разрешено:

проведение в ресторанах дней рождения, поминок и других мероприятий, за исключением свадеб и крестин, с участием не более чем 50 человек и при строгом соблюдении противокоронавирусных правил;

проведение туристических и спортивных мероприятий группами не более 10 человек;

проведение культурных и театральных мероприятий на свежем воздухе с участием не более 50 человек;

проведение спортивных тренировок и соревнований в закрытых помещениях, но без участия зрителей.

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