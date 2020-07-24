Коронавирус в Молдове: какие ограничения остаются в силе, а какие будут отменены с 1 августа

Коронавирус в Молдове: какие ограничения остаются в силе, а какие будут отменены с 1 августа

В связи с продлением режима ЧП в области здравоохранения в Молдове некоторые введенные ранее ограничения останутся в силе. 

В частности:

  • запрещено нахождение в общественных местах группами более трех человек;
  • запрещено пребывание в общественных местах без крайней надобности лиц старше 63 лет;
  • запрещена деятельность ночных клубов, караоке-баров и так далее;
  • запрещено проведение церемоний (свадьбы, крестины);
  • запрещена деятельность детских садов, лагерей отдыха. 

В то же время, с 1 августа разрешено:

  • проведение в ресторанах дней рождения, поминок и других мероприятий, за исключением свадеб и крестин, с участием не более чем 50 человек и при строгом соблюдении противокоронавирусных правил;
  • проведение туристических и спортивных мероприятий группами не более 10 человек;
  • проведение культурных и театральных мероприятий на свежем воздухе с участием не более 50 человек;
  • проведение спортивных тренировок и соревнований в закрытых помещениях, но без участия зрителей.

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