Коронавирус в Молдове: как за неделю изменилась ситуация в школах и детсадах

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По состоянию на 22 октября на карантине находилось 497 школьных классов. Это меньше, чем неделей ранее, когда на самоизоляции было 538 классов. Об этом сообщает Министерство образования.

На минувшей неделе коронавирусом заболели 817 учеников, 296 учителей и 73 человека из числа вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 13374 ребёнка, 296 педагогов и 83 человека из числа вспомогательного персонала. Во всех случаях показатели выросли по сравнению с прошлой неделей.

Что касается дошкольных учреждений, то на карантине находятся 8 из них, а также 59 групп. Неделей ранее на самоизоляции было 9 детсадов и 55 групп. Коронавирусом заболели 36 детей, 80 воспитателей и 61 человек из числа вспомогательного персонала.

В ВУЗах коронавирусом заразились 37 студентов, 14 преподавателей и 12 человек из числа вспомогательного персонала. В профессионально-технических учебных заведениях заболели 32 учащихся, 15 преподавателей и 7 человек из числа вспомогательного персонала, пишет moldpres.md.

Министерство образования призывает руководителей школ, учителей, учеников и студентов соблюдать все меры защиты от коронавируса.

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