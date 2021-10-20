Коронавирус в Молдове: как обстоит ситуация в школах и детсадах

0

По состоянию на 15 октября на карантине находились 538 классов. Это больше, чем на предыдущей неделе, когда на самоизоляции было 490 классов.

По данным Министерства образования, коронавирусом заболел 751 школьник (на прошлой неделе их было 708), 12938 находятся на карантине (11791 на прошлой). Также заболели 260 учителей – на 40 больше, чем неделей ранее. Ещё 210 – на самоизоляции. Из числа вспомогательного персонала заразились 72 человека.

Кроме того, на карантин отравлены 9 детсадов и 55 групп. На прошлой неделе на самоизоляции находились 5 детсадов и 55 групп. Коронавирус выявили у 35 дошкольников, 91 воспитателя и 44 человек из числа вспомогательного персонала.

В профессионально-технических и высших учебных заведениях образовательный процесс проходит дистанционно, число случаев коронавируса среди учащихся и преподавателей на минувшей неделе существенно не выросло.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.