Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за сутки

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За минувшие сутки в Молдове выявили 431 случай коронавируса. Было сделано 4795 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 8 новых случаев были “завезены”.

В больницах от коронавируса лечатся 381 человек. 53 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1557 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 511662 случая заболевания. Вылечились 496781 человек (+542), скончались 11408 (+7).

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