Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за последнюю неделю

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С 7 по 13 марта в Молдове зарегистрировали 2 486 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем неделей ранее, когда число выявленных случаев составило 3 734.

Ковидом на минувшей неделе заболели 10 беременных. Сократилось число случаев инфицирования среди детей – с 602 до 496.

“Оранжевый код” сохраняется в Единцах и Новых Аненах. “Жёлтый” действует в 6 районах, а в остальных 29 территориально-административных единицах – “зелёный”.

Число летальных исходов сократилось примерно на 26%. Так, за неделю от осложнений, вызванных ковидом, скончались 57 человек.

С 24 февраля по 14 марта было выявлено 230 случаев коронавируса среди беженцев.

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