Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за неделю (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 24 июля в Молдове за всё время пандемии зарегистрировано 22105 случаев коронавируса. Почти 70% граждан, или 15407, вылечились. 3%, 721 человек, скончались. Активными остаются 5977 или 27% случаев.

Как рассказали на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты на 1 млн жителей Молдовы приходится 6363 случаев заболевания коронавирусом и 207 летальных исходов от вызванных осложнений. С 13 по 19 июля число новых случаев незначительно выросло по сравнению с прошлой неделей – на 1,9%. Выздоровели на 12,3% меньше человек, чем неделей ранее, и скончались на 30% меньше.

С 26 февраля по 23 июля на коронавирус в Молдове были протестированы 105193 человека. Показатель заражаемости в Молдове составляет 1,15, а инкубационный период – 5 дней. Средний возраст заболевших – 46,8 лет, 59% – женщины. В городской местности больше случаев, чем в сельской – 64%. За отчетный период коронавирусом в Молдове заболели 1192 ребенка и 195 беременных.

Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных заболеванием, составляет 66,2. У 99% было хотя бы одно хроническое заболевание.

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