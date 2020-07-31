Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за неделю (ВИДЕО)

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За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 24343 случая коронавируса. Вылечились 17269 человек или 70,9%. Скончались 771 или 3,2%. Активными остаются 6303 случая (25,9%).

Информация была представлена на еженедельном заседании в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. На 1 млн населения приходится 7007 случаев заболевания и 221 летальный исход. Показатель смертности составляет 3,2%.

Число новых случаев заболевания коронавирусом с 19 по 26 июля выросло на 22,2% по сравнению с неделей ранее. Количество выздоровевших сократилось на 10,3%, а летальных исходов – выросло на 17,7%.

Показатель заражаемости составляет 1,12. Средний возраст заболевших – 46,8 лет, 58,8% – женщины. Инкубационный период, в среднем, 5 дней, в городской местности зарегистрировано 64% от общего числа случаев. “Завезенные” случаи составляют 1%. За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 1335 детей и 211 беременных.

Средний возраст скончавшихся от осложнений составляет 66,1 лет. У 99% было хотя бы одно хроническое заболевание.

Ознакомиться с полным еженедельным отчетом можно здесь.

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