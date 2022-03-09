Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за неделю

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С 28 февраля по 6 марта в стране было зарегистрировано 3 734 случая коронавируса, что значительно меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 6 378 случаев COVID-19.

Заболеваемость составила 100 случаев на 100 тысяч населения, что на 39% меньше, чем неделей ранее. В период с 24 февраля по 6 марта было выявлено 120 случаев коронавируса среди беженцев. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения.

Число новых случаев коронавируса сократилось среди беременных – 12 за неделю. Количество заразившихся ковидом детей снизилось с 954 до 602.

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