Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за неделю

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С 13 по 19 сентября в Молдове было зарегистрировано 6888 случаев коронавируса. 83% заражённых не были привиты.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, у 84,3% пациентов коронавирус протекает в лёгкой форме или бессимптомно, у 9,9% заболевших – средняя форма коронавируса, а у 5,8% – тяжёлая. На сегодняшний день 90 человек находятся в реанимации.

На прошлой неделе от COVID-19 выздоровели 4613 человек, что на 28,2% больше по сравнению с неделей ранее. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 268 046 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6605 человек, 80,9% из них – люди в возрасте от 60 лет и старше. За последнюю неделю в стране было зафиксировано 74 смерти, что на 12,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой “красный код” был введён практически во всех районах страны, за исключением Новоаненского, Яловенского и Оргеевского – там действует “оранжевый код”.

Что касается вакцинации, то с начала кампании (2 марта) было введено 1 363 602 дозы прививок. Первую дозу получили 23,07 % населения, а полный курс иммунизации прошли 22% жителей страны. Уровень вакцинации среди медработников составляет 88,63%. Также в стране было зарегистрировано 1497 случаев проявления побочных эффектов после вакцинации, из них 92,1% – в лёгкой форме, а 7,9 % – в средней.

Самый высокий показатель иммунизации зарегистрирован в Кишинёве – 33%, за ним Сороки – 25%, Дубоссары – 24%, Оргеев – 23%. А самый низкий уровень вакцинации (13-15%) отмечен в Леова, Сынжерей и Гагаузии. Медленнее всего протекает иммунизация населения в возрасте от 18 до 29 лет.

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