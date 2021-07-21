Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за неделю

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На прошлой неделе в Молдове было на 3% случаев коронавируса меньше, чем неделей ранее: 478, 28 из которых были “завезены” из-за границы. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Более 40% от общего числа новых случаев за неделю выявили в Приднестровье.

Коэффициент заражаемости за последние 14 дней составил 1,03, однако, как отмечают специалисты, учитывая тревожную ситуацию в других странах, не исключено, что в ближайшее время этот показатель будет расти. Именно поэтому крайне необходимо соблюдать все ранее принятые меры предосторожности.

По состоянию на сегодня в больницах с коронавирусом находятся 279 пациентов, что на 20% больше, чем неделей ранее. 53 – в крайне тяжёлом состоянии. 560 лечатся на дому – почти столько же, сколько и на прошлой неделе.

За 7 дней было проведено почти 33 тысячи тестов. 1,5% были положительными.

В ближайшие недели, рассказали специалисты, будут усилены возможности лабораторий в Комрате и Сороках, а позднее – и в Единецком и Каушанском районах.

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