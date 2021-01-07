Коронавирус в Молдове: как изменилась ситуация за неделю

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Число зарегистрированных в Молдове новых случаев коронавируса сократилось с 28 декабря по 3 января на 26,5%. Количество вылечившихся граждан выросло на 33,4%, а летальных исходов – на 5,8%. Такие данные представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Если по состоянию на 27 декабря в Молдове регистрировалось по 427 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, то по состоянию на 3 января эта цифра сократилась до 307.

На 1 млн населения приходится 41991 случай коронавируса и 870 летальных исходов. Показатель смертности составляет 2,1%.

За всё время пандемии COVID-19 в Молдове заболели 8130 детей и 674 беременные женщины.

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