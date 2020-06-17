Коронавирус в Молдове: глава НАБПП рассказал о наиболее частых нарушениях, допускаемых экономическими агентами

Коронавирус в Молдове: глава НАБПП рассказал о наиболее частых нарушениях, допускаемых экономическими агентами

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов проводит регулярные проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Об их результатах на брифинге для прессы рассказал генеральный директор ведомства Владислав Котич.

– С 5 июня по сегодняшний день были проведены 1 582 проверки. Было выявлено 465 нарушений. О 43 крупных нарушениях сообщено в полицию. С 15 июня, с возобновлением деятельности HoReCa, были осуществлены проверки 95 заведений. В итоге зафиксировано 17 несоответствий и 2 крупных нарушения. Из 104 работающих в Молдове рынков на текущий момент были проверены 77. Проверки проводят 242 территориальных инспектора. Также были проведены 383 совместных с органами полиции проверки, – отметил Котич.

Что касается выявленных нарушений, добавил он, в большинстве случаев, они касались нарушения правил дезинфекции помещений и оборудования, расположения дезинфицирующих средств в труднодоступных местах, отсутствия информационных памяток и т. д. Директор НАБПП ещё раз призвал экономических агентов строго соблюдать рекомендации Минздрава, Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и ВОЗ.

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