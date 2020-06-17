Коронавирус в Молдове: глава НАБПП рассказал о наиболее частых нарушениях, допускаемых экономическими агентами

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов проводит регулярные проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Об их результатах на брифинге для прессы рассказал генеральный директор ведомства Владислав Котич.

– С 5 июня по сегодняшний день были проведены 1 582 проверки. Было выявлено 465 нарушений. О 43 крупных нарушениях сообщено в полицию. С 15 июня, с возобновлением деятельности HoReCa, были осуществлены проверки 95 заведений. В итоге зафиксировано 17 несоответствий и 2 крупных нарушения. Из 104 работающих в Молдове рынков на текущий момент были проверены 77. Проверки проводят 242 территориальных инспектора. Также были проведены 383 совместных с органами полиции проверки, – отметил Котич.

Что касается выявленных нарушений, добавил он, в большинстве случаев, они касались нарушения правил дезинфекции помещений и оборудования, расположения дезинфицирующих средств в труднодоступных местах, отсутствия информационных памяток и т. д. Директор НАБПП ещё раз призвал экономических агентов строго соблюдать рекомендации Минздрава, Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и ВОЗ.

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