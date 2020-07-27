Коронавирус в Молдове: число выздоровевших граждан превысило 16 тысяч

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За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 23 034 случая коронавируса, 1 494 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе поступили 68 человек с подозрением на инфекцию. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 425 из них находятся в тяжелом состоянии (29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1 074 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медицинских учреждений страны выписали еще 245 граждан. Всего вылечились 16 154 человека. Скончались 740.

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