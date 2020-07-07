Коронавирус в Молдове: число выздоровевших граждан превысило 11 тысяч

0

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 17 906 случаев коронавируса, 1272 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе поступили 69 человек с подозрением на инфекцию. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 391 из них находятся в тяжелом состоянии (29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1083 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медицинских учреждений страны выписали еще 194 граждан. Всего вылечились 11241 человек. Скончались 598.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.