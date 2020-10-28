Коронавирус в Молдове: число пациентов в тяжёлом состоянии и подключённых к аппаратам ИВЛ существенно снизилось

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Число граждан с тяжёлой формой коронавируса в Молдове уменьшилось с 300 до 200. В то же время в два раза сократилось количество пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ: с 60 до 30 человек. Информацию на заседании правительства представила Виорика Думбрэвяну.

Кроме того, уменьшилось число пациентов в состоянии средней степени тяжести, а также тех, кто получает лечение на дому.

– Ситуация контролируется, мест в больницах достаточно. Интенсивнее работаем с северными районами, где на прошлой неделе был зафиксирован рост случаев, но всё под контролем – рассказала она.

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