Коронавирус в Молдове: число новых случаев сократилось на 24%, а выздоровевших стало на 28% больше

Коронавирус в Молдове: число новых случаев сократилось на 24%, а выздоровевших стало на 28% больше

На 27-й неделе (с 29 июня по 5 июля) число новых случаев коронавируса в Молдове сократилось по сравнению с 26-й неделей на 24%. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

В то же время количество выздоровевших выросло на 28%. Число летальных исходов снизилось на 9%.

Показатель заражаемости составил 0,86, тогда как на неделей ранее он равнялся 0,94.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 17814 случаев коронавируса. 10718 человек вылечились, 582 скончались. Активными остаются 6514 случаев.

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