Коронавирус в Молдове: 485 новых случаев

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Сегодня, 18 августа, в Молдове выявили 485 новых случаев коронавируса. 414 инфицированных не были вакцинированы. Число проведённых за сутки тестов составило 6385. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

32 новых случая «завезли»: 8 из Италии, 6 из Турции, 4 из Румынии, 3 из России, по 2 из Болгарии, Украины и Германии, по одному из Бельгии, Канады, Латвии, Великобритании и Португалии. Больше всего новых случаев в Кишинёве – 147.

За всё время пандемии в Молдове выявили 263074 случая коронавируса. Вылечились 254452 человека (+162 за сутки). Скончались 6328 (+8).

В больницах остаются 512 человек, в том числе 47 в крайне тяжёлом состоянии, а 4 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1329 человек. 24361 – под наблюдением врачей.