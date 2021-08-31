Коронавирус в Молдове: 322 новых случая

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31 августа в Молдове выявили 322 новых случая коронавируса. 274 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 4146 тестов. Информацию представили в Минздраве.

7 новых случаев были “завезены”: 3 из Великобритании, по одному из Германии, России, Турции и Украины. Больше всего новых случаев – 140 – выявлено в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 267526 случаев коронавируса. Вылечились 257434 человека (+178 за сутки), скончались 6401 (+4).

Активными остаются 3691 случай коронавируса. 1120 человек госпитализированы. 116 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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