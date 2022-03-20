Коронавирус в Молдове: 254 новых случая

0

За последние сутки в Молдове выявили 254 новых случая коронавируса. Был сделан 2 231 тест. Информацию представили в Минздраве.

В больницах остаются 353 человека с коронавирусом. 56 в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1979 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 510 460 случаев коронавируса. Вылечились 494 968 человек (+548), скончались 11 389 (+8).

Активными остаются 4 223 случая заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.