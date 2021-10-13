Коронавирус в Молдове: 2052 новых случая, 29 погибших

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Сегодня, 13 октября, в Молдове выявили 2052 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 11372 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

10 новых случая были “завезены”: по 3 из Италии и Украины, 2 из Румынии, по одному из Грузии и России.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 310776 случаев коронавируса. Вылечились 291490 человек (+1345). Скончались 7105 (+29).

В больницах находятся 2009 человек. 177 – в крайне тяжёлом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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