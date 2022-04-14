Коронавирус в Молдове: 200 новых случаев за сутки

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200 новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Молдове. Был сделан 3421 тест.

Информацию представили в Минздраве. Один новый случай был “завезен” из Германии.

В больницах лечатся 262 пациента с коронавирусом, 43 – в тяжёлом состоянии. На дому лечение проходят 980 граждан.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 516004 случая коронавируса. Вылечились 502756 человек (+304), скончались 11477 (+3).

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