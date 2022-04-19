Коронавирус в Молдове: 143 новых случая

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За последние сутки в Молдове выявили 143 новых случая коронавируса. Было сделано 2998 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах остаются 257 человек. 43 – в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 923 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 516587 случаев коронавируса. Вылечились 503599 человек (+186), скончались 11485 (+3).

Активными остаются 1623 случая заболевания.

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