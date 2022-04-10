Коронавирус в Молдове: 133 новых случая

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За последние сутки в Молдове выявили 133 новых случая коронавируса. Было сделано 1840 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах остаются 241 пациент с подтверждённым ковидом. В крайне тяжёлом состоянии 39 человек, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1131 человек, 1594 находятся под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515445 случаев коронавируса. Вылечились 501654 человека (+208), скончались 11462 (+1).

Активными остаются 2241 случай ковида.

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