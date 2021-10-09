Коронавирус в Молдове: +1299 заболевших

Коронавирус в Молдове: +1299 заболевших

Сегодня, 9 октября, в Молдове выявили 1299 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7726 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

Три новых случая были “завезены”, остальные местные. В Кишинёве выявили 518 новых случаев, в Приднестровье – 366.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 305977 случаев коронавируса. Вылечились 288080 человек (+1129), скончались 7002 (+23).

Активными остаются 10895 случаев заболевания.

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