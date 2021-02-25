Коронавирус в мире: во Франции начинаются испытания новой вакцины, а в США продлевают режим ЧС

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Президент США на неопределённый срок продлил режим чрезвычайной ситуации в Америке, который ранее должен был закончиться 1 марта.

Французская компания Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса. Препарат получил название Xav-19. Он будет опробован на 400 пациентах-добровольцах. Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.

В Дании результаты исследования учёных показали, что “британский” вариант коронавируса имеет повышенную контагиозность и приводит к большему по сравнению с обычным штаммом числу госпитализаций пациентов. Об этом сообщил датский министр здравоохранения, передаёт novostipmr.com.

Министр здравоохранения Польши объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В Бразилии разработали ПЦР-тест, позволяющий не только определить наличие в организме человека коронавирусной инфекции, но и распознать штамм, вызвавший заболевание.

На Бали призвали открыть остров для привитых от COVID-19 туристов.

Власти столицы Мексики приступили к вакцинации пожилого населения с использованием российского препарата “Спутник V”. Российскую вакцину в рамках ускоренной процедуры зарегистрировали в Республике Гондурас, а также в Египте.

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