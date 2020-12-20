Коронавирус в мире: Италия вводит общенациональный карантин на зимние праздники

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Власти Италии из-за распространения COVID-19 ужесточат ограничения на Рождество и Новый год. Об этом сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Так, с 24 декабря по 6 января вся территория страны станет “красной зоной”. В эти дни будет запрещено передвижение между регионами, выходить на улицу можно только для похода на работу, занятий спортом и в случае необходимости. Салоны красоты, бары и рестораны будут закрыты, работу продолжат только супермаркеты, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и парикмахерские, сообщает rbc.ru.

Небольшое ослабление мер будет действовать 28, 29, 30 декабря и 4 января. В эти дни Италия станет “оранжевой зоной”: граждане смогут свободно перемещаться в пределах своего муниципалитета. Бары и рестораны будут работать только навынос и через доставку, а магазины закроются в 21:00, пишет источник.

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