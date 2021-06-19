Коронавирус в мире: финальные матчи чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт

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Коронавирусом с начала пандемии заразились более 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог и консультант правительства Карл Лаутербах считает недопустимым проведение игр чемпионата Европы по футболу в Лондоне.

– Вариант коронавируса “Дельта” слишком опасен. Это угроза для граждан Европы, – заявил он.

Согласно расписанию игр, на лондонском стадионе “Уэмбли” в июле должны пройти полуфинальные и финальный матчи Евро-2020. Но в последние дни в Великобритании зафиксирован рост числа новых заражений коронавирусом, преимущественно индийским вариантом. 18 июня газета The Times сообщила, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса заключительных игр чемпионата Европы из Лондона в столицу Венгрии Будапешт, передаёт dw.com.

Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, с 22 июня можно будет вновь летать в Турцию, а с 28 июня – в Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр, Северную Македонию и США. С этого же дня увеличится число рейсов на маршрутах в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию. В то же время ограничение на полеты в Танзанию продлено до 19 июля.

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1108 случаев – на 803 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 9,3 случая заражения (днем ранее – 10,3, а неделю назад -18,3). Этот показатель в последний раз был ниже десяти 13 сентября 2020 года, а наивысшего значения достиг 22 декабря 2020 года – 197,6 случая.

В Китае за истекшие сутки подтверждено 30 новых заражений. В 24 случаях речь идет о приехавших из-за границы, а 6 местных эпизодов относятся к провинции Гуандун, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, общее число инфицированных в стране достигло 91 564, а число летальных исходов с подтвержденным диагнозом COVID-19 (4636 случаев) не менялось с конца января.

Нидерланды ослабляют ряд антикоронавирусных мер, включая масочный режим, объявил премьер-министр Марк Рютте. С 26 июня маски можно будет не надевать там, где есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра, однако они по-прежнему будут обязательны в общественном транспорте. Будет сняты ограничения на число посетителей магазинов, ресторанов и баров при условии соблюдения требуемой дистанции или наличия справки о прививке или отрицательного теста. Глава нидерландского правительства выразил надежду на “замечательное лето”, однако напомнил о необходимости соблюдать осторожность.

Италия вводит 5-дневный карантин для приезжающих из Великобритании в сочетании с обязательным тестированием, объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Власти объяснили этот шаг необходимостью сдерживать вариант “дельта”, впервые выявленный в Индии и теперь активно распространяющийся в Соединенном Королевстве. В Италии эта мутация пока встречается реже остальных. Мера начнет действовать 21 июня.

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