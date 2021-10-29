Коронавирус в мире: для поездки в общественном транспорте в Киеве нужен сертификат о вакцинации или тест

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 245 503 879, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от COVID-19 скончались 4 980 381 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Подростки старше 12 лет в Чили должны будут иметь сертификат о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест без ограничений, а также перемещений по стране на самолётах и автобусах.

В Киргизии ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха. В данный список включены сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек, дворцов спорта, театров, кинотеатров.

Южная Корея с 1 ноября начнёт частичную отмену карантинных ограничений. Это связано с достижением поставленных властями целей по вакцинации. С начала кампании по иммунизации 72,5% населения вакцинировано полностью. Первый этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни предусматривает увеличение разрешённого числа участников частных встреч.

В здание верхней палаты парламента Канады будут пускать только вакцинированных сенаторов. При этом тем, кому не рекомендуется вакцинация по медицинским показателям, для входа в здание можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Власти Вьетнама планируют разрешить иностранным туристам въезд в несколько регионов страны без карантина. Речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок. Согласно предложению Министерства культуры, спорта и туризма, иностранцы смогут сдать тест на коронавирус по прибытии. Освобождение от карантина сроком на семь дней будет получено при отрицательном результате. На седьмой день требуется повторное тестирование.

Правительство Белоруссии ввело запрет на вывоз кислорода сроком на шесть месяцев в связи с пандемией коронавируса. Запрещается вывозить кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический. Исключение составляет кислород, вывозимый в рамках гуманитарной помощи другим государствам и перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок.

С 1 ноября в Киеве установят «красный» уровень эпидемиологической опасности. В столице Украины введут строгие ограничения, за соблюдением которых будут следить местные власти. Согласно новым правилам, для поездки в общественном транспорте нужен будет сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, а все учебные заведения перейдут на дистанционный режим, пишет novostipmr.com.

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