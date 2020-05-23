Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 5,2 млн человек

0

На сегодняшний день в мире насчитывается 5 213 483 инфицированных коронавирусом человек, излечились более 2 миллионов. Число умерших от COVID-19 или от связанных с коронавирусом осложнений достигло 338 225 человек.

Как сообщает novostipmr.com со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 601 434 (96 007 скончавшихся), Бразилии – 330 890 (21 048), Великобритании – 255 544 (36 475), Испании – 234 824 (28 628), Италии – 228 658 (32 616), Франции – 182 015 (28 218), Германии – 179 710 (8 228), Турции – 154 500 (4 276), Иране – 131 652 (7 300), Индии – 125 149 (3 728), Перу – 111 698 (3 244).

Всего коронавирус зафиксирован почти в 200 странах мира.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.