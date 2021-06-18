Коронавирус в мире: более половины жителей Германии сделали минимум одну прививку

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Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 178 млн жителей планеты. Более 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

В Германии, по данным на утро 18 июня, минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 41 662 903 человека, или 50,1% населения. В общей сложности в стране сделано 64,8 млн прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы 24 657 569 человек, или 29,6% от общей численности населения, передаёт dw.com.

В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 1587 человек, число умерших возросло до 383 521. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрировано 62 480 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,7 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сделала прививку первой дозой вакцины BioNTech/Pfizer. Премьер добавила, что, несмотря на то, что полную вакцинацию прошли лишь 7,7% населения, она довольна прогрессом в реализации кампании по вакцинации. Обе дозы вакцины от коронавируса в Новой Зеландии получили более 340 тыс. человек. Ожидается, что на следующей неделе будет сделан 1 млн уколов.

В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 17 262. При этом в Москве за сутки зафиксировано 9056 случаев заражения коронавирусом – максимум с начала пандемии. За сутки зарегистрировано 453 летальных исхода. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зафиксировано 5 281 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 128 445 умерших и 4 850 659 выздоровевших. С 8 июня в России наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае этот показатель был в пределах более 8-10 тысяч.

В Москве указом мэра Сергея Собянина продлены дополнительные ограничительные меры. До 29 июня организациям общественного питания запретили работать с 23.00 до 06.00, детские и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки будут закрыты. С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, которые смогут работать и в ночное время. Посещать их смогут только полностью привитые при наличии соответствующего сертификата. Вход в заведения – по QR-коду. Также в Москве закрыты все фан-зоны, а массовые мероприятия ограничены 1000 участниками.

В Украине за сутки выявлено 967 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 50 пациентов. Общее число случаев заражения в соседней стране с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 228 192, скончались 51 952 пациента, выздоровели более 2,14 млн человек.

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