Коронавирус в Кишинёве: выявлено 2677 новых случаев

Коронавирус в Кишинёве: выявлено 2677 новых случаев

На прошлой неделе в муниципии Кишинёв зарегистрировали 2677 случаев коронавируса, что на 1083 больше, чем неделей ранее. Цифра включает и инфицированных в пригородах, их число растёт, отметил на заседании руководителей муниципальных служб начальник Главного управления соцпомощи и здравоохранения Борис Гылкэ. 

Чиновник добавил, что в муниципальных больницах на данный момент находятся 400 пациентов с коронавирусом, в том числе почти 60 в тяжёлом состоянии. Гылкэ подчеркнул, что суровые формы ковида в основном развиваются у невакцинированных граждан.

Специалисты настоятельно призывают граждан носить маски в закрытых помещениях и людных местах, а также вакцинироваться.

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