Коронавирус в Кишинёве: сохраняется “красный код”

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Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв утвердила сегодня новые меры в контексте пандемической ситуации, вызванной COVID-19. Так, в столице сохраняется “красный код” опасности с поддержанием режима ЧП в области общественного здоровья на основании показателей заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.

Как сообщили в комиссии, сохраняются меры профилактики и контроля инфекции COVID-19: обязательное ношение защитных масок во всех открытых и закрытых общественных местах на всей территории города, в том числе на улице и в общественном транспорте (маска должна закрывать как рот, так и нос); соблюдение физической дистанции между людьми; соблюдение правил гигиены рук, а также респираторной гигиены; нахождение в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т. д.) рекомендуется группами менее трех человек, кроме членов семьи; рекомендуется избегать нахождения людей старше 63 лет вдали от дома и в общественных местах без крайней необходимости.

Кроме того, с 6.00 до 18.00 установлен режим работы продовольственных и непродовольственных рынков, а каждый понедельник – санитарный день. В то же время торговые центры и специализированные розничные точки непродовольственных товаров в Кишинёве будут работать до 18.00.

Комиссия рекомендует проводить религиозные службы вне церквей, на открытом воздухе, в соответствии с правилами общественного здравоохранения и мерами по предотвращению и контролю инфекции COVID-19, соблюдая дистанцию в метр между людьми и обязательное ношение защитной маски (маска должна закрывать и нос, и рот). Поток людей должен регулироваться так, чтобы избежать образования скоплений.

На том же заседании муниципальная комиссия приняла решение разрешить организацию культурных мероприятий с физическим присутствием до 20 человек в помещениях библиотек (презентации книг, встречи с писателями, учебные программы для общественности и т.д.), с соблюдением мер по предотвращению заражения COVID-19.

Согласно документу, муниципальные власти ходатайствуют и впредь о поддержке Министерства внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров для контроля за соблюдением правил общественного здоровья и предотвращения распространения инфекции COVID-19 на улицах и остановках общественного транспорта в Кишинёве, пишет moldpres.md.

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