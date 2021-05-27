Коронавирус в Кишинёве: последние решения комиссии по общественному здоровью

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Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв приняла сегодня новые решения в контексте пандемической ситуации.

Так, с сегодняшнего дня:

Отменён масочный режим для открытых общественных мест. В закрытых помещениях, общественном транспорте, на мероприятиях, массовых демонстрациях и собраниях маски сохраняются. Также необходимо соблюдать дистанцию и все рекомендации в отношении дезинфекции рук;

Предприятия HORECA возвращаются к обычному режиму работы в соответствии с антиковидными мерами. Исключение – ночные клубы, дискотеки и караоке;

Мероприятия будут проводиться при заполняемости максимум 50% мест в зале;

Театры и концертные залы возвращаются к обычной деятельности при сохранении дистанции в метр и масок;

Возобновляется деятельность развлекательных мест и парков, а также тематических ярмарок;

На территории Кишинёва разрешена деятельность лагерей и проведение спортивных соревнований;

Праздничные линейки пройдут для учащихся 4, 9 и 12 классов, у остальных будут классные часы;

Разрешается слияние групп и перевод детей в другие дошкольные учреждения на время проведения ремонтных работ.

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