Коронавирус в Кишинёве: последние решения комиссии по общественному здоровью

Коронавирус в Кишинёве: последние решения комиссии по общественному здоровью

Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв приняла сегодня новые решения в контексте пандемической ситуации.  

Так, с сегодняшнего дня:

  • Отменён масочный режим для открытых общественных мест. В закрытых помещениях, общественном транспорте, на мероприятиях, массовых демонстрациях и собраниях маски сохраняются. Также необходимо соблюдать дистанцию и все рекомендации в отношении дезинфекции рук; 
  • Предприятия HORECA возвращаются к обычному режиму работы в соответствии с антиковидными мерами. Исключение – ночные клубы, дискотеки и караоке; 
  • Мероприятия будут проводиться при заполняемости максимум 50% мест в зале;
  • Театры и концертные залы возвращаются к обычной деятельности при сохранении дистанции в метр и масок;
  • Возобновляется деятельность развлекательных мест и парков, а также тематических ярмарок;
  • На территории Кишинёва разрешена деятельность лагерей и проведение спортивных соревнований;
  • Праздничные линейки пройдут для учащихся 4, 9 и 12 классов, у остальных будут классные часы;
  • Разрешается слияние групп и перевод детей в другие дошкольные учреждения на время проведения ремонтных работ. 

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