Коронавирус в Кишинёве: число заболеваний снижается, больницы постепенно выходят из профиля COVID-19

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Обнадёживающая статистика: число случаев заболевания коронавирусом, в том числе среди детей, снижается.

Об этом шла речь в ходе оперативного заседания представителей муниципальных служб Кишинёва. В связи с этим в столице продолжают закрывать отделения для больных коронавирусом.

Так, закрывается блок во фтизиопневмологической больнице, рассчитанный на 150 мест, и блок в роддоме больницы “Георге Палади”, рассчитанный на 110 мест.

Также Муниципальная детская больница “Валентин Игнатенко” прекращает сегодня госпитализацию детей с подозрением на COVID-19. Всех детей с подозрением на коронавирус и детей с диагнозом COVID-19 будет принимать детская инфекционная больница. Вместимость отделения составляет более 100 мест, а на сегодняшний день занято около 30.

Если нынешняя ситуация сохранится, то на следующей неделе в ряде больниц закроют несколько отделений на 150 мест, которые предназначались для лечения больных с COVID-19. Все освобождаемые отделения будут перепрофилированы в секции для реабилитации после COVID-19. Специалисты остаются прежними, они полностью компетентны в реабилитации пациентов. Необходимость лечения будет определять врач, – отметил Ион Чебан.

В то же время градоначальник заверил, что в случае обострения эпидемиологической ситуации места в этих больницах можно будет повторно задействовать всего за 24-48 часов.

Мы по-прежнему готовы к возможному увеличению числа случаев заболевания. Центр COVID-19 на Moldexpo остается крупнейшей больницей COVID-19 в стране. Здесь и далее будут проводиться обследование и лечение пациентов с коронавирусом. В случае наиболее оптимистичного развития эпидемиологической ситуации он последним завершит работу по данному профилю, – добавил Чебан.

Сегодня в муниципальных больницах есть около 500 свободных мест для больных коронавирусом.

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