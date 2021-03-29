Коронавирус в Кишинёве: число подтверждённых за время пандемии случаев приближается к 100 тысячам

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Число подтверждённых в Кишинёве за всё время пандемии случаев коронавируса на этой неделе перевалит за 100 тысяч. Об этом на заседании глав муниципальных служб заявил заместитель начальника Управления социальной помощи и здравоохранения муниципия Борис Гылкэ.

– С начала пандемии в Кишинёве зарегистрировано 99 380 заболевших коронавирусом. На этой неделе мы преодолеем цифру в 100 тысяч, – сказал он.

Чиновник уточнил, что на данный момент в муниципальных больницах находятся 1324 человека. Это меньше, чем в прошлый понедельник – тогда были госпитализированы 1360 пациентов, пишет moldpres.md.

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