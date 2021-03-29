Коронавирус в Кишинёве: число подтверждённых за время пандемии случаев приближается к 100 тысячам

Коронавирус в Кишинёве: число подтверждённых за время пандемии случаев приближается к 100 тысячам

Число подтверждённых в Кишинёве за всё время пандемии случаев коронавируса на этой неделе перевалит за 100 тысяч. Об этом на заседании глав муниципальных служб заявил заместитель начальника Управления социальной помощи и здравоохранения муниципия Борис Гылкэ.  

– С начала пандемии в Кишинёве зарегистрировано 99 380 заболевших коронавирусом. На этой неделе мы преодолеем цифру в 100 тысяч, – сказал он. 

Чиновник уточнил, что на данный момент в муниципальных больницах находятся 1324 человека. Это меньше, чем в прошлый понедельник – тогда были госпитализированы 1360 пациентов, пишет moldpres.md.

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Комментарии (1)

  1. На самом деле заболевших значительно больше. Один член семьи делает тест, остальные уже не считают это необходимым. Есть семьи, которые болеют и если форма легкая, вообще не обращаются к врачу, все уже знают, как самим лечиться.

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