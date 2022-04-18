Коронавирус в Кишинёве: граждан призывают не расслабляться

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Главное управление социальной помощи и здравоохранения предупреждает, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, и призывает жителей столицы проявлять бдительность.

Глава ведомства Борис Гылкэ призвал кишинёвцев быть осторожными, поскольку «пандемия коронавируса не закончилась». По его словам, в городских больницах остаются 69 пациентов с ковидом, один из которых находится в реанимации. На дому лечатся 607 больных коронавирусом, передает moldpres.md.

Накануне в муниципии выявили 7 новых случаев ковида.

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