Коронавирус: в Кагуле, Сороках и Вулканештах объявлен “красный” код

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Решения приняли чрезвычайные территориальные комиссии по общественному здоровью, учитывая рост числа новых случаев COVID-19.

В частности, тревожная ситуация сложилась в 21 населённом пункте Кагульского района, где за последние 2 недели резко выросло число заболевших. В Сороках “красный” код установлен в самом муниципии, а также ещё в 8 сёлах района, где выявили 61 случай заболевания. Число вакцинированных при этом составляет менее 20%. В Вулканештах за последние 14 дней зарегистрировано 18 случаев коронавируса. Большинство инфицированных вернулись с отдыха в Турции.

В объявленных “красными” зонах вводится обязательное ношение масок – не только в закрытых помещениях, но и на воздухе. Граждане должны соблюдать дистанцию в минимум метр друг от друга. Запрещена деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений, церковные службы будут проводиться на улице, а в мероприятиях в заведениях общепита могут участвовать не более 50 человек.

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